Гендиректор «Сочи» прокомментировал высказывания Попова об уходе из «Ростова»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход из «Ростова» болгарского полузащитника Ивелина Попова.

«Зачем мы сейчас будем обсуждать Ивелина? Конфликтный он или нет? Это его история с «Ростовом», которая вызвана эмоциями. Не надо на это тратить время. Сегодня он проснулся, и у него отчасти другой взгляд на жизнь. Ну, захотел человек — и высказался», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

32-летний Попов играл за «Ростов» в сезоне-2019/20 и записал в свой актив девять забитых мячей и шесть голевых передач в 44 матчах.

Ранее Карпин прокомментировал заявление Попова о причине его ухода из «Ростова».