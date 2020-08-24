Гендиректор «Сочи» прокомментировал высказывания Попова об уходе из «Ростова»

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход из «Ростова» болгарского полузащитника Ивелина Попова.
Гендиректор «Сочи» прокомментировал высказывания Попова об уходе из «Ростова»
  • РИА Новости

«Зачем мы сейчас будем обсуждать Ивелина? Конфликтный он или нет? Это его история с «Ростовом», которая вызвана эмоциями. Не надо на это тратить время. Сегодня он проснулся, и у него отчасти другой взгляд на жизнь. Ну, захотел человек — и высказался», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

32-летний Попов играл за «Ростов» в сезоне-2019/20 и записал в свой актив девять забитых мячей и шесть голевых передач в 44 матчах.

Ранее Карпин прокомментировал заявление Попова о причине его ухода из «Ростова».

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