Карпин: мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал заявление болгарского полузащитника Ивелина Попова о причине его ухода из команды.

«Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришёл и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры — это раз. И второе — мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то что-то не устраивает — можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

Он отметил, что пусть каждый сам даёт оценку словам Попова о том, что он не боялся конкуренции в «Ростове».

«Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать. Я сказал, что, пока я тренер «Ростова», при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно», — добавил специалист.

32-летний Попов играл за «Ростов» в сезоне-2019/20 и записал в свой актив девять голов и шесть голевых передач в 44 матчах. В России он также играл за «Кубань», «Рубин» и «Спартак».

Ранее Попов рассказал о причинах своего ухода из «Ростова».