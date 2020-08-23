Попов: капитан в «Ростове» — это просто слово

Болгарский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Ивелин Попов рассказал о причинах своего ухода из «Ростова».

«Уважаемые болельщики. Пришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такого хорошего результата. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так. Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в большинстве случаев после хороших результатов! Полностью понимаю, сколько грязи выливаться будет на меня, но лучше умирать один раз, как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка», — написал Попов в своём Instagram.

Он подчеркнул, что не вёл переговоров за спиной клуба, а причиной его желания сменить команду стали не деньги и не желание бороться за место в составе.

«У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Тебе платим деньги — закрываешь рот и играешь!» Прошу прощения у всех, ну я как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, никак не могу совместить это слово с моей моралью и «сложным характером»! От всей души желаю удачи всем ребятам в Лиге Европы. Время расставит всё на свои места! Давайте не будем прощаться, а скажем: «До свидания»! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе. За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь», — подытожил футболист.

32-летний Попов играл за «Ростов» в сезоне-2019/20 и записал в свой актив девять голов и шесть голевых передач в 44 матчах. В России он также играл за «Кубань», «Рубин» и «Спартак».

Ранее «Ростов» объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи».