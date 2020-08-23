«Ростов» объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи»
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Спортсмен выступал за ростовский клуб в 2012—2017 годах, став в тот период одним из лидеров команды.
«Дмитрий отличался уверенностью, а также успел влюбить в свою игру тысячи болельщиков клуба. Мы приветствуем Дмитрия и желаем ему продолжать успешно выступать за «Ростов»! Полоз будет играть в нашем клубе под номером 99. Добро пожаловать домой, Дима!» — говорится в заявлении на сайте «Ростова».
В обратном направлении, из «Ростова» в «Сочи», отправился болгарский легионер Ивелин Попов.
Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» пожелал Полозу успехов в «Ростове».