«Ростов» объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи»

«Ростов» официально объявил о переходе нападающего Дмитрия Полоза из «Ростова».

Спортсмен выступал за ростовский клуб в 2012—2017 годах, став в тот период одним из лидеров команды.

«Дмитрий отличался уверенностью, а также успел влюбить в свою игру тысячи болельщиков клуба. Мы приветствуем Дмитрия и желаем ему продолжать успешно выступать за «Ростов»! Полоз будет играть в нашем клубе под номером 99. Добро пожаловать домой, Дима!» — говорится в заявлении на сайте «Ростова».

В обратном направлении, из «Ростова» в «Сочи», отправился болгарский легионер Ивелин Попов.

Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» пожелал Полозу успехов в «Ростове».