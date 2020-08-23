«Ростов» объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи»

Короткая ссылка
«Ростов» официально объявил о переходе нападающего Дмитрия Полоза из «Ростова».
«Ростов» объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи»
  • © poloz_d
  • Instagram

Спортсмен выступал за ростовский клуб в 2012—2017 годах, став в тот период одним из лидеров команды.

«Дмитрий отличался уверенностью, а также успел влюбить в свою игру тысячи болельщиков клуба. Мы приветствуем Дмитрия и желаем ему продолжать успешно выступать за «Ростов»! Полоз будет играть в нашем клубе под номером 99. Добро пожаловать домой, Дима!» — говорится в заявлении на сайте «Ростова».

В обратном направлении, из «Ростова» в «Сочи», отправился болгарский легионер Ивелин Попов.

Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» пожелал Полозу успехов в «Ростове».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить