Колоскова возмутило заявление руководителя «Уфы» о возможном снятии с РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова председателя совета директоров клуба «Уфа» Ростислава Мурзагулова о возможном снятии клуба с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Вот эти истерики, методы словесного давления, шантажа — абсолютно неприемлемы! Что значит — «снимусь с чемпионата»?! Он что — один это решает? За команду вообще-то болеют десятки тысяч болельщиков, целая Республика! Ну зачем делать такие заявления? Абсолютно бессмысленная затея! Не нужно это. Если ты не доволен судейством, будь поумнее. Есть же реальные способы обратить на это внимание. Есть же экспертно-судейская комиссия. Пишите жалобу. Вот и всё. Получите разъяснение. А так — что же получается? Кого главы «Уфы» хочет запугать? РФС? РПЛ? Не запугает. Зачем выглядеть в таком неприглядном свете?», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

После матча четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов раскритиковал работу арбитра матча и пригрозил возможным снятием команды с чемпионата.

Ранее глава судейского комитета РФС назвал недопустимыми заявления руководителя «Уфы».