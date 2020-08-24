Соревновательная программа Паралимпиады в Токио не будет сокращена

Короткая ссылка
Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что соревновательная программа Паралимпийских игр в Токио после их переноса на 2021 год не будет сокращена.
Соревновательная программа Паралимпиады в Токио не будет сокращена
  • Reuters

«Соревновательная программа останется прежней. В I квартале следующего года вся операционная деятельность уже должна быть готова к запуску на тот случай, если Паралимпийские игры состоятся», — приводит слова Парсонса ТАСС.

Паралимпиада в Токио должна пройти с 24 августа по 5 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Ранее сообщалось, что в Токио убрали монумент Олимпийских игр — 2020, перенесённых из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить