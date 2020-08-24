Соревновательная программа Паралимпиады в Токио не будет сокращена

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что соревновательная программа Паралимпийских игр в Токио после их переноса на 2021 год не будет сокращена.

«Соревновательная программа останется прежней. В I квартале следующего года вся операционная деятельность уже должна быть готова к запуску на тот случай, если Паралимпийские игры состоятся», — приводит слова Парсонса ТАСС.

Паралимпиада в Токио должна пройти с 24 августа по 5 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Ранее сообщалось, что в Токио убрали монумент Олимпийских игр — 2020, перенесённых из-за коронавируса.