«Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА благодаря 51 очку Митчелла

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«Юта Джаз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА благодаря 51 очку Митчелла
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 129:127 в пользу «Юты».

За «Юту» 51 очко набрал Донован Митчелл. Ещё 26 очков команде принёс Майк Конли.

В составе «Денвера» дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов оформил Джамал Маррей. Никола Йокич записал в свой актив 29 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «Юта Джаз». Пятая игра серии состоится 26 августа.

Ранее сообщалось, что «Торонто» одержал победу над «Бруклином» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.

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