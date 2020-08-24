«Юта» обыграла «Денвер» в матче плей-офф НБА благодаря 51 очку Митчелла
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 129:127 в пользу «Юты».
За «Юту» 51 очко набрал Донован Митчелл. Ещё 26 очков команде принёс Майк Конли.
В составе «Денвера» дабл-дабл из 50 очков и 11 подборов оформил Джамал Маррей. Никола Йокич записал в свой актив 29 очков.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «Юта Джаз». Пятая игра серии состоится 26 августа.
Ранее сообщалось, что «Торонто» одержал победу над «Бруклином» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.