«Торонто» одержал победу над «Бруклином» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 150:122 в пользу действующих чемпионов НБА.
В составе «Торонто» 29 очков набрал Норман Паувелл. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Паскаль Сиакам записал в свой актив дабл-дабл из 20 очков и десяти ассистов.
За «Бруклин» 35 очков набрал Карис Леверт.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4:0 в пользу «Рэпторс», которые вышли во второй раунд плей-офф, где сыграют с «Бостон Селтикс».
Ранее сообщалось, что «Даллас» сравнял счёл в серии плей-офф НБА с «Клипперс».