«Даллас» сравнял счёл в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дончич набрал 43 очка

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«Даллас Маверикс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» сравнял счёл в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дончич набрал 43 очка
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 135:133.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 43 очков, 17 подборов и 13 передач. Его партнёр по команде Трэй Бёрк записал в свой актив 25 очков.

В составе «Лос-Анджелеса» 36 очков набрал Лу Уильямс, а также 32 очка на счету Кавая Леонарда.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 2:2.

Ранее сообщалось, что «Бостон» стал первым участником второго раунда плей-офф НБА.

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