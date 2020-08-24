Американские журналисты создали петицию за возвращение «Золотого мяча»

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Журналисты американского издания Bleacher Report создали петицию, в которой призвали журнал France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч», который даётся лучшему игроку мира по итогам сезона.
Американские журналисты создали петицию за возвращение «Золотого мяча»
  • Reuters

Петиция опубликована на сайте change.org.

«2020 год стал сложным для всех. и в этих обстоятельствах решение France Football отменить вручение приза в этом году необъяснимо. Когда сезон возобновился, топ-игроки смогли увлечь фанатов по всему миру игрой даже в условиях пандемии. Игроки заслужили награду за то, что приносили людям радость в это сложное время. Поэтому мы просим вручить в 2020 году «Золотой мяч» лучшему игроку этого уникального для футбола года», — говорится в заявлении.

Издание France Football в июле приняло решение не вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту мира по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса. По мнению организаторов премии, вручение приза будет несправедливым по отношению к тем игрокам, которые не смогли довести текущий сезон до конца из-за эпидемии. 

Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино на тему того, что авторитетный журнал France Football решил не присуждать «Золотой мяч» по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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