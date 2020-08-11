Румменигге заявил, что ФИФА намерена вручить «Золотой мяч» по итогам 2020 года

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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино на тему того, что авторитетный журнал France Football решил не присуждать «Золотой мяч» по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Румменигге заявил, что ФИФА намерена вручить «Золотой мяч» по итогам 2020 года
  • Reuters

«Я говорил с Инфантино по телефону. В ФИФА сейчас всерьёз рассматривают возможность вручения «Золотого мяча — 2020», — приводит слова Румменигге Kicker.

Функционер также добавил, что ФИФА постарается убедить France Football вручить приз или же проведёт награждение самостоятельно. На «Золотой мяч» мог бы претендовать форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 51 мяч во всех турнирах в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси избежал тяжёлой травмы и будет готов сыграть с «Баварией» в ЛЧ.

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