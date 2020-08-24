Гнабри рассказал о командном духе «Баварии» после победы в ЛЧ

Полузащитник немецкой «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал победу над французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

«И мы, и ПСЖ очень хотели победить. Никто не хотел сдаваться, но мы всё преодолели. При счёте 0:0 моменты создавали и мы, и соперник, но забили, к счастью, мы», — сказал Гнабри в интервью BT Sport.

Он также отметил, что мюнхенцам очень сильно помог хавбек Кингсли Коман.

«Наш командный дух — это что-то экстраординарное, мы всегда друг за друга горой. Мы выиграли все матчи турнира. Это невероятно!» — добавил Гнабри.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик отметил вклад вратаря Мануэля Нойера в победу в Лиге чемпионов.