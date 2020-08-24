Флик отметил вклад Нойера в победу «Баварии» в Лиге чемпионов

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Главный тренер немецкой «Баварии» Ханс-Дитер Флик отметил вклад голкипера и капитана команды Мануэля Нойера в победу над французским ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

«Это был быстрый матч с высоким октановым числом, шансы были у обеих сторон. У нас лучший вратарь в мире, который оставил нас в игре в нескольких моментах», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов.

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