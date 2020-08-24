Россиянка Калинская проиграла на старте турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Анна Калинская уступила Мари Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 1:6, 5:7.
Во втором раунде Боузкова с шестой сеяной — соотечественницей Петрой Квитовой.
Ранее Андрей Рублёв уступил в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube