Россиянка Калинская проиграла на старте турнира WTA в Нью-Йорке

Россиянка Анна Калинская уступила Мари Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счётом 1:6, 5:7. Во втором раунде Боузкова с шестой сеяной — соотечественницей Петрой Квитовой. Ранее Андрей Рублёв уступил в первом круге турнира ATP в Нью-Йорке.