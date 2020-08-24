Гнабри о победе в Лиге чемпионов: это лучшее, что могло с нами произойти

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри рассказал о победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

«Это лучшее, что могло с нами произойти. Мы трудились изо всех сил и в итоге стали лучшей командой Европы», — цитирует Гнабри официальный сайт УЕФА.

В решающем матче Лиги чемпионов полузащитник провёл на поле 68 минут и получил жёлтую карточку за фол на Неймаре.

В десяти встречах завершившегося сезона еврокубка он забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее футболист ПСЖ Эррера заявил, что команда сделала всё для победы над «Баварией».