Гнабри о победе в Лиге чемпионов: это лучшее, что могло с нами произойти

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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри рассказал о победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
Гнабри о победе в Лиге чемпионов: это лучшее, что могло с нами произойти
  • Reuters

«Это лучшее, что могло с нами произойти. Мы трудились изо всех сил и в итоге стали лучшей командой Европы», — цитирует Гнабри официальный сайт УЕФА.

В решающем матче Лиги чемпионов полузащитник провёл на поле 68 минут и получил жёлтую карточку за фол на Неймаре. 

В десяти встречах завершившегося сезона еврокубка он забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее футболист ПСЖ Эррера заявил, что команда сделала всё для победы над «Баварией».

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