Левандовски забил больше всех мячей за сезон среди футболистов топ-5 чемпионатов Европы

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Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лидером по числу голов в сезоне-2019/20 среди представителей топ-5 европейских футбольных чемпионатов.
Левандовски забил больше всех мячей за сезон среди футболистов топ-5 чемпионатов Европы
  • Reuters

В сезоне-2019/20 Левандовски отличился 55 раз. Вторым по этом показателю является обладатель «Золотой бутсы», форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

Далее расположились нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (37), а также форварды «Интера» Ромелу Лукаку и «Челси» Тимо Вернер (оба — по 34).

Ранее сообщалось, что Левандовски впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

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