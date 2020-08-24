Левандовски забил больше всех мячей за сезон среди футболистов топ-5 чемпионатов Европы

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лидером по числу голов в сезоне-2019/20 среди представителей топ-5 европейских футбольных чемпионатов.

В сезоне-2019/20 Левандовски отличился 55 раз. Вторым по этом показателю является обладатель «Золотой бутсы», форвард «Лацио» Чиро Иммобиле.

Далее расположились нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (37), а также форварды «Интера» Ромелу Лукаку и «Челси» Тимо Вернер (оба — по 34).

1 - Robert Lewandowski scored 55 goals for FC Bayern München in 2019-20 – 16 more than any other player across Europe’s top five leagues in all competitions. Clinical. #PSGFCB#UCLfinalpic.twitter.com/bmzYDPH8q4 — OptaJoe (@OptaJoe) August 23, 2020

Ранее сообщалось, что Левандовски впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.