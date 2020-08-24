«Бавария» во второй раз в своей истории сделала требл

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Немецкая «Бавария» во второй раз в своей истории смогла сделать требл — завоевать титулы чемпиона и победителя кубка страны, а также выиграть Лигу чемпионов.
«Бавария» во второй раз в своей истории сделала требл
  • Reuters

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира.

До этого оформить требл мюнхенцам удавалось оформить в сезоне-2012/13.

По этому показателю «Бавария» сравнялась с испанской «Барселоны», которая выигрывала чемпионат, национальный кубок и ЛЧ в сезонах-2008/09 и 2014/15. 

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски впервые стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

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