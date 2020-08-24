«Бавария» во второй раз в своей истории сделала требл
- Reuters
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира.
До этого оформить требл мюнхенцам удавалось оформить в сезоне-2012/13.
По этому показателю «Бавария» сравнялась с испанской «Барселоны», которая выигрывала чемпионат, национальный кубок и ЛЧ в сезонах-2008/09 и 2014/15.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски впервые стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.