Опубликовано видео победного гола Комана в финале Лиги чемпионов
- Reuters
Ролик выложен в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира.
Ранее сообщалось, что футболистам «Баварии» вручили кубок победителей Лиги чемпионов.
Точный навес Киммиха и фантастический прыжок Комана 💥— Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2020
«Бавария» разбудила этот финал классным голом:https://t.co/K2ysx3EHMppic.twitter.com/XIkM6FAD0X