Опубликовано видео победного гола Комана в финале Лиги чемпионов

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В сети опубликовано видео мяча полузащитника немецкой «Баварии» Кингсли Комана в ворота французского ПСЖ в финале футбольной Лиги чемпионов.
Опубликовано видео победного гола Комана в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

Ролик выложен в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что футболистам «Баварии» вручили кубок победителей Лиги чемпионов.

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