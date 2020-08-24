Опубликовано видео победного гола Комана в финале Лиги чемпионов

В сети опубликовано видео мяча полузащитника немецкой «Баварии» Кингсли Комана в ворота французского ПСЖ в финале футбольной Лиги чемпионов.

Reuters

Ролик выложен в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ». В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Комана и стала шестикратным победителем турнира. Ранее сообщалось, что футболистам «Баварии» вручили кубок победителей Лиги чемпионов. Точный навес Киммиха и фантастический прыжок Комана 💥



«Бавария» разбудила этот финал классным голом:https://t.co/K2ysx3EHMppic.twitter.com/XIkM6FAD0X — Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2020