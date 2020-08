Коман стал девятым футболистом из Франции, отличившимся в финалах ЛЧ и КЕЧ

1 - French 🇫🇷 goal scorers in an European Cup / Champions League final:



Michel Hidalgo, Michel Leblond & Jean Templin in 1956



Michel Platini in 1985



Basile Boli in 1993



Marcel Desailly in 1994



Zinédine Zidane in 2002



Karim Benzema in 2018



Kingsley Coman in 2020



