«Бавария» впервые после возобновления ЛЧ не забила в первом тайме

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Впервые после возобновления розыгрыша Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20 мюнхенская «Бавария» не смогла отметиться забитыми мячами в первые 45 минут встречи.
«Бавария» впервые после возобновления ЛЧ не забила в первом тайме
  • Reuters

«Бавария» не смогла поразить ворота «Пари Сен-Жермен» в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. До этого момента подопечные Ханса-Дитера Флика отличались во всех первых таймах матчей турнира, состоявшихся после паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В первом тайме матча с «Челси» мюнхенцы забили дважды, в игре с «Барселоной» — четыре раза, а в противостоянии с «Лионом» отметились двумя голами.

Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» не отметились забитыми мячами в первом тайме финала Лиги чемпионов.

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