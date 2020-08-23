«Бавария» впервые после возобновления ЛЧ не забила в первом тайме
- Reuters
«Бавария» не смогла поразить ворота «Пари Сен-Жермен» в первом тайме финального матча Лиги чемпионов. До этого момента подопечные Ханса-Дитера Флика отличались во всех первых таймах матчей турнира, состоявшихся после паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В первом тайме матча с «Челси» мюнхенцы забили дважды, в игре с «Барселоной» — четыре раза, а в противостоянии с «Лионом» отметились двумя голами.
Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» не отметились забитыми мячами в первом тайме финала Лиги чемпионов.