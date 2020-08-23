Гендиректор «Локомотива» рассказал о характере травм Миранчука и Баринова

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о состоянии полузащитников команды Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука, которые получили травмы в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, травмы повлияли. Что с Бариновым и Миранчуком? Точного пока ничего нет, но у одного надрыв, а у другого подозрение на серьёзную травму. Посмотрим, завтра будет понятно. Гематома сойдёт немножко — будет обследование», — цитирует Кикнадзе Sport24.

«Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Красно-белые набрали восемь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с семью очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее Марко Николич объяснил поражение «Локомотива» от «Спартака».