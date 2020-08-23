«Уфа» ответила арбитру Федотову на слова о судействе матча с «Ростовом»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели?» — написано в Twitter «Уфы».
«Уфа», играя вдесятером с середины первого тайма, уступила «Ростову» со счётом 0:1.
Ранее Федотов прокомментировал слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о том, что клуб из Башкортостана может сняться с чемпионата из-за судейства матча с «Ростовом».
«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели? #УфаРостовpic.twitter.com/ha8JdhdyPM— ФК УФА (@UfaFc) August 23, 2020