«Уфа» ответила арбитру Федотову на слова о судействе матча с «Ростовом»

Короткая ссылка
Пресс-служба футбольного клуба «Уфы» ответила арбитру Игорю Федотову, который назвал нормальным судейство Михаила Вилкова в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
«Уфа» ответила арбитру Федотову на слова о судействе матча с «Ростовом»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели?» — написано в Twitter «Уфы». 

«Уфа», играя вдесятером с середины первого тайма, уступила «Ростову» со счётом 0:1.

Ранее Федотов прокомментировал слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о том, что клуб из Башкортостана может сняться с чемпионата из-за судейства матча с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить