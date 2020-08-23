«Уфа» ответила арбитру Федотову на слова о судействе матча с «Ростовом»

Пресс-служба футбольного клуба «Уфы» ответила арбитру Игорю Федотову, который назвал нормальным судейство Михаила Вилкова в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели?» — написано в Twitter «Уфы».

«Уфа», играя вдесятером с середины первого тайма, уступила «Ростову» со счётом 0:1.

Ранее Федотов прокомментировал слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о том, что клуб из Башкортостана может сняться с чемпионата из-за судейства матча с «Ростовом».