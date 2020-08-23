Арбитр Федотов: пусть «Уфа» снимается с чемпионата, если Евсеев такой принципиальный

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова о том, что клуб из Башкортостана может сняться с чемпионата из-за судейства матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Арбитр Федотов: пусть «Уфа» снимается с чемпионата, если Евсеев такой принципиальный
  • РИА Новости

«Уфа» хочет сняться с чемпионата? Пускай снимаются. Решили пойти по пути «Спартака» и Федуна — пожалуйста, только пусть отвечают за свои слова, раз Евсеев такой принципиальный. Не понимаю их претензий», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Уфа», играя вдесятером с середины первого тайма, уступила «Ростову» со счётом 0:1.

Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев не стал комментировать работу арбитров матча с «Ростовом».

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