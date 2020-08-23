Арбитр Федотов: пусть «Уфа» снимается с чемпионата, если Евсеев такой принципиальный
- РИА Новости
«Уфа» хочет сняться с чемпионата? Пускай снимаются. Решили пойти по пути «Спартака» и Федуна — пожалуйста, только пусть отвечают за свои слова, раз Евсеев такой принципиальный. Не понимаю их претензий», — цитирует Федотова «Чемпионат».
«Уфа», играя вдесятером с середины первого тайма, уступила «Ростову» со счётом 0:1.
Ранее главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев не стал комментировать работу арбитров матча с «Ростовом».