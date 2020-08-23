«Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Немецкая «Бавария» взяла верх над французским «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Кингсли Коман (59-я минута).
«Бавария» взяла верх над «Пари Сен-Жермен» и выиграла Лигу чемпионов.
Ранее были названы стартовые составы на матч финала Лиги чемпионов.
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