«Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Немецкая «Бавария» взяла верх над французским «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Кингсли Коман (59-я минута). «Бавария» взяла верх над «Пари Сен-Жермен» и выиграла Лигу чемпионов. Ранее были названы стартовые составы на матч финала Лиги чемпионов.