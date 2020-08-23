«Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов

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Немецкая «Бавария» взяла верх над французским «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов по футболу сезона-2019/20.
«Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Кингсли Коман (59-я минута).

«Бавария» взяла верх над «Пари Сен-Жермен» и выиграла Лигу чемпионов.

Ранее были названы стартовые составы на матч финала Лиги чемпионов.

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