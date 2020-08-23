Названы стартовые составы финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»
- Reuters
Составы опубликованы в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
У парижан с первых минут на поле появятся Кейлор Навас, Тьяго Силва, Преснель Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Неймар.
Мюнхенцы выйдут в следующем составе: Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.
Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне в 22:00 мск.
Ранее Мбаппе рассказал, как готовится к матчу с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
⚡️ Составы и расстановка на #финалЛЧ!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 23, 2020
Все на месте? Кого не хватает? 🤔 pic.twitter.com/zyiBMZHA5f