Названы стартовые составы финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

Стали известны стартовые составы финального матча футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией».

Составы опубликованы в Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У парижан с первых минут на поле появятся Кейлор Навас, Тьяго Силва, Преснель Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат, Тило Керер, Леандро Паредес, Андер Эррера, Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе и Неймар.

Мюнхенцы выйдут в следующем составе: Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Встреча состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне в 22:00 мск.

Ранее Мбаппе рассказал, как готовится к матчу с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.