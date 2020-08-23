Мбаппе — о финале Лиги чемпионов: для меня это обычный день

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как он готовится к матчу с мюнхенской «Баварией» в финале Лиги чемпионов УЕФА.
Мбаппе — о финале Лиги чемпионов: для меня это обычный день
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«Думаю, я не лучший пример в этом плане. Я не делаю чего-то особенного. Для меня это будет обычный день. Я шучу, смотрю фильмы, звоню друзьям. До 7:30 это будет обычный день, а потом я начну настраиваться на игру», — приводит слова Мбаппе пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 между ПСЖ и «Баварией» состоится в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш» 23 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Ханс-Дитер Флик заявил, что «Бавария» намерена играть в свой футбол в финале Лиги чемпионов с ПСЖ.

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