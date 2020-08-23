Исаев восхитился успехами Чимаева в UFC
Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев высказался об успехах шведского бойца Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
- Reuters
«Чимаев — молодец. За очень короткий промежуток времени выиграл два боя. Далеко пойдёт. Очень хорошая борьба, стойка», — сказал Исаев в интервью RT.
Ранее Исаев заявил, что хотел бы продолжить карьеру в UFC.
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