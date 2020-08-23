Исаев восхитился успехами Чимаева в UFC

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Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев высказался об успехах шведского бойца Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Исаев восхитился успехами Чимаева в UFC
  • Reuters

«Чимаев — молодец. За очень короткий промежуток времени выиграл два боя. Далеко пойдёт. Очень хорошая борьба, стойка», — сказал Исаев в интервью RT.

Ранее Исаев заявил, что хотел бы продолжить карьеру в UFC.

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