Исаев восхитился успехами Чимаева в UFC

Чемпион Лиги профессиональных бойцов (PFL) в тяжёлом весе россиянин Али Исаев высказался об успехах шведского бойца Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Чимаев — молодец. За очень короткий промежуток времени выиграл два боя. Далеко пойдёт. Очень хорошая борьба, стойка», — сказал Исаев в интервью RT.

Ранее Исаев заявил, что хотел бы продолжить карьеру в UFC.