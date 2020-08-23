СМИ: В «Зените» обсуждали возможность покупки Влашича

В санкт-петербургском футбольном клубе «Зенит» обсуждали возможность трансфера хорватского полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.

Как сообщает «РБ-Спорт», кандидатура полузащитника Влашича обсуждалась тренерским штабом, руководством и селекционным отделом «Зенита», однако на данный момент его переход маловероятен.

Отмечается, что «Зенит» не готов заплатить за футболиста €25 млн, кроме того, в приоритете — игрок с российским паспортом.

22-летний Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 23 гола и 14 голевых передач в 71 матче.

Ранее сообщалось, что Гончаренко объяснил замену Влашича в матче с «Рубином».