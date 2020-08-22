Гончаренко объяснил замену Влашича в матче с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал замену полузащитника Николы Влашича в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Влашича мы заменили, чтобы поберечь. У него был мышечный спазм, его не так давно отпустило. Плюс в игре с «Зенитом» он попросил замену», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

В домашнем матче с «Рубином» Влашич провёл на поле 85 минут. Вместо него вышел Наяир Тикнизян. В матче предыдущего, третьего тура с «Зенитом» хорватский хавбек был заменён на 81-й минуте.

Ранее сообщалось, что Гончаренко прокомментировал проигрыш ЦСКА «Рубину» в четвёртом туре РПЛ.