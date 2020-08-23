Голевой пас Головина помог «Монако» сыграть вничью с «Реймсом» в первом туре Лиги 1

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«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче первого тура французской Лиги 1.
Голевой пас Головина помог «Монако» сыграть вничью с «Реймсом» в первом туре Лиги 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 2:2.

За «Реймс» на пятой и 21-й минутах забили Булайе Диа и Эль Билал Туре.

«Монако» ушёл от поражения благодаря голам Акселя Дисаси и Бенуа Бадьяшиля, забивших на второй компенсированной к первому тайму минуте и 55-й минуте матча. Российский хавбек Александр Головин, выйдя в стартовом составе, отыграл 87 минут и записал в свой актив одну голевую передачу.

Во втором туре «Монако» на выезде сыграет с «Метцем», а «Реймс» на своём поле примет «Лилль».

Ранее сообщалось, что «Бордо» и «Нант» не выявили победителя в первом матче нового сезона Лиги 1.

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