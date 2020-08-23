Шлеменко: Поветкина на пенсию отправляют, но он выходит и делает своё дело

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу своего соотечественника — боксёра Александра Поветкина — над британцем Диллианом Уайтом.
Шлеменко: Поветкина на пенсию отправляют, но он выходит и делает своё дело
  • РИА Новости

«Отличный бой! Очень нервный, напряжённый, просто загляденье. В четвёртом раунде был близок к поражению нокаутом, но собрался. Шансы против Фьюри? Самые большие. Поветкину очень сложно сейчас: много хейтеров, псевдоспециалистов, которые его на пенсию отправляют, хоронят раньше времени, но он выходит и делает своё дело», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что Уайту не потребовалась дополнительной медпомощи после боя с Поветкиным.

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