Шлеменко: Поветкина на пенсию отправляют, но он выходит и делает своё дело
- РИА Новости
«Отличный бой! Очень нервный, напряжённый, просто загляденье. В четвёртом раунде был близок к поражению нокаутом, но собрался. Шансы против Фьюри? Самые большие. Поветкину очень сложно сейчас: много хейтеров, псевдоспециалистов, которые его на пенсию отправляют, хоронят раньше времени, но он выходит и делает своё дело», — приводит слова Шлеменко «Чемпионат».
40-летний россиянин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.
Ранее сообщалось, что Уайту не потребовалась дополнительной медпомощи после боя с Поветкиным.