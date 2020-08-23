Гендиректор «Сочи» прокомментировал обмен Полоза на Попова

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал обмен в «Ростов» Дмитрия Полоза на Ивелина Попова.
Гендиректор «Сочи» прокомментировал обмен Полоза на Попова
  • РИА Новости

«Попов должен придать нам стабильности в центре поля, мы его видим как связующее звено между обороной и атакой, чтобы у нас было больше голевых моментов. Плюс мы рассчитываем на его лидерские качества, так как он был капитаном в «Ростове» и может завести ребят в тяжёлую минуту. В принципе, мы знаем его хорошие качества, и самое главное — у него есть желание что-то поменять», — приводит слова Рубашко ТАСС.

Он отметил, что «Ростов» давно интересовался Полозом.

«Там его давно знают. К сожалению, у нас он не смог себя проявить, как на него рассчитывали, поэтому было принято такое решение. Обмен получился взаимовыгодным», — добавил гендиректор клуба.

29-летний Полоз в прошлом сезоне провёл за «Сочи» 28 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. 32-летний Попов в «Ростове» сыграл 44 матчей и отметился девятью голами и шестью голевыми передачами.

Ранее Попов рассказал о причинах своего ухода из «Ростова».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить