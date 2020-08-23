Непомнящий назвал сильные и слабые стороны «Спартака» и «Локомотива»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».

«На старте сезона «Локомотив» смотрится предпочтительнее, но это не значит, что он победит. С одной стороны, в великолепной форме сейчас Алексей Миранчук. С другой — в атаке всё на нём держится. Он забивает — команда выигрывает. Если у Алексея игра не пошла или его плотно прихватили, «Локомотив» уже не знает, как вскрывать насыщенную оборону соперника. Антона Миранчука замучили травмы, Гжегож Крыховяк пока в тени», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у «Спартака» также есть свои сильные и слабые стороны.

«Главный минус — при Тедеско «Спартак» стал слишком предсказуемым. Его легко прочитать — схема-то не меняется. По-прежнему беда с позиционной атакой. Когда противник обороняется большими силами и нет свободных зон, команда ничего не может сделать. Сейчас её основной козырь — контратаки. В нашем чемпионате «Спартак» проводит их быстрее всех. Этим и опасен», — добавил эксперт.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 23 августа на «Открытие Арене» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что, по мнению Динияра Билялетдинова, «Спартак» и «Локомотив» будут играть в открытый футбол.