Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на первый матч в сезоне Лиги 1

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Российский полузащитник Александр Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на матч первого тура французской Лиги 1 с «Реймсом».
Головин вошёл в стартовый состав «Монако» на первый матч в сезоне Лиги 1
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, помимо Головина, с первых минут в составе «Монако» на поле домашнего для команды стадиона «Луи II» выйдут Бенжамен Леком, Фоде Балло-Туре, Аксель Дисаси, Бенуа Бадиашиле, Рубен Агилар, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер и Генри Оньекуру.

По итогам прошлого сезона «Монако» занял девятое место в турнирной таблице Лиги 1. 24-летний Головин отыграл в 25 матчах чемпионата, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Головин сдал отрицательный тест на коронавирус.

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