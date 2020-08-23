Бывший генеральный секретарь РФС стал гендиректором «Крыльев»

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Евгений Калакуцкий назначен генеральным директором «Крыльев Советов».
Бывший генеральный секретарь РФС стал гендиректором «Крыльев»
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В разные годы он также занимал руководящие должности в брянском «Динамо», «Сатурне» и «Кайрате».

«Приятно стать частью «Крыльев». Сегодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач — курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы», — приводит слова Калакуцкого официальный сайт самарцев.

После пяти туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья» с семью очками занимают девятое место.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Крыльев» Сергей Корниленко станет спортивным директором клуба.

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