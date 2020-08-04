Бывший форвард «Крыльев» Корниленко станет спортивным директором клуба

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Бывший нападающий сборной Белоруссии и «Крыльев Советов» Сергей Корниленко станет новым спортивным директором самарского клуба.
Бывший форвард «Крыльев» Корниленко станет спортивным директором клуба
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который ранее отправил в отставку генерального директора Виталия Шашкова и спортивного директора Геннадия Голубина.

«Корниленко является и символом, и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб», — заявил глава региона.

Белорус выступал за «Крылья» в 2011—2019 годах, забив 56 мячей в 205 матчах.

Ранее сообщалось, что Виталий Лысцов сменил «Крылья Советов» на воспитавший его «Локомотив».

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