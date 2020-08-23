Селекционер вспомнил появление Миранчуков в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко вспомнил появление в клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.
Селекционер вспомнил появление Миранчуков в «Локомотиве»
  • РИА Новости

По его словам, всё началось с перехода из «Спартака» в «Локо» селекционера Бориса Стрельцова.

«В «Спартаке» он с кем-то не поладил, его уволили, и тогдашний президент «Локомотива» Николай Наумов сказал мне: «Я его беру детским скаутом. Пусть он в твоём селекционном отделе будет». — «Ради бога». Придя ко мне, Стрельцов упомянул Миранчуков: «Есть хорошие ребята, «Спартаку» они не нравятся». — «Когда тренировка? Поехали посмотрим». Посмотрели и забрали. Благодаря Стрельцову», — приводит слова Тищенко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Айртон раскрыл план «Спартака» по сдерживанию Алексея Миранчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить