Селекционер вспомнил появление Миранчуков в «Локомотиве»

Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко вспомнил появление в клубе братьев Алексея и Антона Миранчуков.

По его словам, всё началось с перехода из «Спартака» в «Локо» селекционера Бориса Стрельцова.

«В «Спартаке» он с кем-то не поладил, его уволили, и тогдашний президент «Локомотива» Николай Наумов сказал мне: «Я его беру детским скаутом. Пусть он в твоём селекционном отделе будет». — «Ради бога». Придя ко мне, Стрельцов упомянул Миранчуков: «Есть хорошие ребята, «Спартаку» они не нравятся». — «Когда тренировка? Поехали посмотрим». Посмотрели и забрали. Благодаря Стрельцову», — приводит слова Тищенко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Айртон раскрыл план «Спартака» по сдерживанию Алексея Миранчука.