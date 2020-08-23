Айртон раскрыл план «Спартака» по сдерживанию Алексея Миранчука

Бразильский легионер «Спартака» Айртон высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Миранчуке.

23 августа команды сыграют на «Открытие Арене» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не только Миранчук у них классный игрок. У «Локомотива» хороший подбор футболистов. Нужно играть против Алексея внимательно, сконцентрировано с самого начала и встречать его как можно выше, не давать ему время и пространство для принятия решений», — сказал Айртон в интервью клубному каналу.

Ранее сообщалось, что тренер Ринат Билялетдинов не удивится ничьей в матче «Спартак» — «Локомотив».