Президент «Ростова» объяснил сделку с «Сочи» по Полозу и Попову

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал возвращение в клуб Дмитрия Полоза и уход в «Сочи» Ивелина Попова.

По его словам, болгарский легионер сам изъявил желание продолжить карьеру в другой команде.

«Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку. Мы давно хотели, чтобы Полоз вернулся в «Ростов». Летом 2019 года не получилось, сейчас Дмитрий возвращается на полноценный контракт. Я уверен, что у Димы всё получится, и он принесёт много пользы нашей команде. Это тот игрок, который нам был очень нужен», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова».

Ранее сообщалось, что «Ростов» официально объявил о трансфере Полоза и уходе Попова в «Сочи».