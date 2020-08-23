СМИ: Чалов может вернуться на поле в матче ЦСКА с «Краснодаром»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, пропустивший последние матчи из-за травмы, может сыграть с «Краснодаром» в пятом туре чемпионата России.
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Об этом информирует Sport24.
Игрок получил повреждение во встрече первого тура с «Химками», когда был заменён на 65-й минуте.
Ранее сообщалось, что агент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас».
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