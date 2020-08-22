Агент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас»

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Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал, почему не состоялся трансфер его клиента в лондонский «Кристал Пэлас».
Агент рассказал, почему Чалов не перешёл в «Кристал Пэлас»
  • РИА Новости

«В ЦСКА сказали, что им самим нужен игрок, что он остаётся важной частью их планов. Сказали, что даже за сумму в £25 млн им нет смысла его продавать, потому что стояли большие задачи в Лиге чемпионов. Чалов — невероятно важный игрок клуба, и легко они бы с ним не расстались», — приводит слова Эмиле «Матч ТВ».

Он отметил, что Чаловым интересовались многие клубы.

«В том, что касается стоимости футболиста, всё зависит от рынка. Если есть клуб, готовый предложить £25 млн за Фёдора Чалова, значит, это его стоимость. «Кристал Пэлас» был готов заплатить столько прошлым летом, но даже за эту сумму ЦСКА не отпустил форварда», — добавил агент.

22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА и выступает за основу с 2016 года. В общей сложности в его активе 39 голов и 23 голевые передачи в 126 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист «Интернасьонала» Фукс посетил матч четвёртого тура РПЛ ЦСКА — «Рубин».

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