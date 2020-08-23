Семак установил рекорд по числу набранных очков среди всех тренеров «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак опередил Мирчу Луческу по проценту набранных очков и стал единоличным лидером по данному показателю среди всех тренеров клуба.

РИА Новости

© Вячеслав Евдокимов

В 95 матчах под руководством Семака петербуржцы одержали 62 победы, потерпели 20 поражений, 13 раз сыграли вничью. Процент набранных в этих встречах очков составляет 72,1. Показатель румынского специалиста — 71,9, сообщает zenit-history.ru. По количеству побед Семак сравнялся с Андре Виллаш-Боашем. Португалец занимает третье место в списке рекордсменов по проценту набранных очков (71,2). Ранее сообщалось, что Семак рассказал, испытывает ли команда усталость из-за плотного календаря.