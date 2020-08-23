Бывший чемпион UFC Эдгар успешно дебютировал в легчайшем весе
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар победно дебютировал в легчайшем весе.
- globallookpress.com
На турнире UFC on ESPN 15 американский боец раздельным решением судей одолел бразильца Педро Муньоса. Счёт судейских записок по итогам пяти раундов — 48-47, 46-49, 48-47.
Ранее сообщалось, что российский боец Тимур Валиев неудачно дебютировал в UFC.
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