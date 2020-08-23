Бывший чемпион UFC Эдгар успешно дебютировал в легчайшем весе

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар победно дебютировал в легчайшем весе.
Бывший чемпион UFC Эдгар успешно дебютировал в легчайшем весе
  • globallookpress.com

На турнире UFC on ESPN 15 американский боец раздельным решением судей одолел бразильца Педро Муньоса. Счёт судейских записок по итогам пяти раундов — 48-47, 46-49, 48-47.

Ранее сообщалось, что российский боец Тимур Валиев неудачно дебютировал в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить