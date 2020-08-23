«Даллас» победно начал серию с «Колорадо» благодаря дублю Радулова
- Reuters
Дублем отличился российский форвард «звёзд» Александр Радулов. Он отличился в конце первого периода и в середине второго. В том числе на счету Радулова победная шайба.
Помимо него, голы за «Даллас» провели Тайлер Сегин, Блейк Комо и Роопе Хинц. Ворота команды защищал Антон Худобин.
У «Колорадо» двумя шайбами отметился Натан Маккиннон, ещё одну добавил Габриэль Ландеског.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка Стэнли.