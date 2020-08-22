«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка Стэнли

В шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» уступил «Ванкувер Кэнакс».

Встреча, проходившая на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой «Ванкувера» со счётом 6:2.

Дублем за «Кэнакс» отметился Тайлер Мотт, также забрасывали Джей Бигл, Антуан Руссель, Трой Стечер и Брок Бёзер. Обе шайбы «Сент-Луиса» на счету Джейдена Шварца.

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв не отметился результативными действиями. Его партнёр по команде Владимир Тарасенко пропускал встречу из-за травмы.

«Ванкувер» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в следующий раунд. «Сент-Луис» лишился возможности защитить титул обладателя Кубка Стэнли, завоёванный в 2019 году.

Ранее шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.