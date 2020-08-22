«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка Стэнли

Короткая ссылка
В шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» уступил «Ванкувер Кэнакс».
«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой «Ванкувера» со счётом 6:2.

Дублем за «Кэнакс» отметился Тайлер Мотт, также забрасывали Джей Бигл, Антуан Руссель, Трой Стечер и Брок Бёзер. Обе шайбы «Сент-Луиса» на счету Джейдена Шварца.

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв не отметился результативными действиями. Его партнёр по команде Владимир Тарасенко пропускал встречу из-за травмы.

«Ванкувер» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в следующий раунд. «Сент-Луис» лишился возможности защитить титул обладателя Кубка Стэнли, завоёванный в 2019 году.

Ранее шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить