Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
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- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой «Филадельфии» со счётом 3:2.
В составе «Флайерс» забрасывали Кевин Хейз, Иван Проворов и Михаэль Раффль. У «Монреаля» дважды отличился Ник Судзуки.
На счету российского защитника «Флайерс» Ивана Проворова одна заброшенная шайба.
«Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4:2 и вышла во второй раунд плей-офф.
Ранее сообщалось, что российский игрок «Филадельфии» Проворов впервые отличился голом в Кубке Стэнли.