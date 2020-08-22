Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

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В шестом матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Филадельфия Флайерс» одержала победу над «Монреаль Канадиэнс».
Шайба Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой «Филадельфии» со счётом 3:2.

В составе «Флайерс» забрасывали Кевин Хейз, Иван Проворов и Михаэль Раффль. У «Монреаля» дважды отличился Ник Судзуки.

На счету российского защитника «Флайерс» Ивана Проворова одна заброшенная шайба.

«Филадельфия» одержала победу в серии со счётом 4:2 и вышла во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский игрок «Филадельфии» Проворов впервые отличился голом в Кубке Стэнли.

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