Роббен: я надеюсь помочь «Гронингену» не только продажами билетов или футболок, а ещё и игрой

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Полузащитник голландского футбольного клуба «Гронинген» Арьен Роббен поделился впечатлениями от первого матча после возобновления профессиональной карьеры.
Роббен: я надеюсь помочь «Гронингену» не только продажами билетов или футболок, а ещё и игрой
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«Было приятно снова выйти на поле. Ради этого мы и готовимся. Я надеюсь помочь «Гронингену» не только продажами билетов или футболок, а ещё и игрой. Я прошёл долгий путь, и до его конца ещё далеко. Для меня выход на поле стал особенным моментом, но я хочу просто сконцентрироваться на своей работе», — приводит слова Роббена Fox Sports.

Он отметил, что для него очень важно сберечь своё здоровье.

«Я предпочёл бы отыграть все матчи в чемпионате, но этого не произойдёт — я точно пропущу какую-то часть игр», — добавил 36-летний хавбек.

Роббен вышел на поле в контрольном матче с «Алмере Сити», завершившемся вничью (1:1), в качестве капитана. Он провёл на поле 30 минут, после чего был заменён.

Ранее сообщалось, что победитель Лиги Европы может купить экс-футболиста «Локомотива».

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