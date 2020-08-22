СМИ: Победитель Лиги Европы может купить экс-футболиста «Локомотива»

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Испанский футбольный клуб «Севилья» заинтересован в услугах полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу, выступавшего в прошлом сезоне за московский «Локомотив» на правах аренды.
СМИ: Победитель Лиги Европы может купить экс-футболиста «Локомотива»
  • Reuters

Как сообщает Football Italia, в андалусском клубе видят в 27-летнем Мариу преемника Эвера Банеги, который покинет команду по завершении сезона.

Отмечается, что в услугах Мариу также заинтересована «Валенсия» и ряд клубов немецкой Бундеслиги.

В прошлом сезоне Мариу отыграл в 22 матчах за «Локомотив» и записал в свой актив один гол и шесть голевых передач. Его контракт с «Интером» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» опровергли слухи об интересе к футболисту «Спартака» Кутепову.

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