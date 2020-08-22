В «Рубине» опровергли слухи об интересе к футболисту «Спартака» Кутепову

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе к защитнику московского «Спартака» Илье Кутепову.

«Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.

Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.

Ранее сообщалось, что Кутепов покинет «Спартак», а на игрока претендует турецкий «Сивасспор».