В «Рубине» опровергли слухи об интересе к футболисту «Спартака» Кутепову
- РИА Новости
«Наш клуб не интересуется Ильёй Кутеповым», — цитирует Сайманова «Чемпионат».
27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.
Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.
Ранее сообщалось, что Кутепов покинет «Спартак», а на игрока претендует турецкий «Сивасспор».