Источник: Кутепов покинет «Спартак», на игрока претендует «Сивасспор»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов не входит в планы главного тренера команды Доменико Тедеско и, скорее всего, покинет клуб.

Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров. По информации источника, у Кутепова есть предложение от турецкого «Сивасспора». Также в борьбу за защитника может включиться «Рубин». Сам Кутепов не хочет уходить из «Спартака» и сидеть на скамейке запасных, но на данный момент всё идет к тому, что футболисту придётся покинуть клуб.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Краснодар» интересуются футболистом «Спартака» Кутеповым.